Fox News: самолет в Филадельфии упал после возгорания газовых баллонов

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По предварительным данным, авиакатастрофа в Филадельфии произошла из-за возгорания газовых баллонов. Об этом заявил радиоведущий Рич Зеоли.
«Баллоны с кислородом могли взорваться на борту самолета, потерпевшего крушение в Филадельфии», — рассказал Зеоли в эфире телеканала Fox News.
Напомним, что 1 февраля в Филадельфии произошло крушение самолета, на борту которого находилось шесть человек. Предварительно, все они погибли. Также в результате падения были повреждены дома и автомобили. На месте происшествия начался пожар. Самолет рухнул около торгового центра Roosevelt Mall.
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Иван Мусатов