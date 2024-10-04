Пензенский пенсионер оштрафован на 100 тысяч рублей за дискредитацию армии

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Железнодорожный районный суд Пензы назначил штраф в размере 100 тысяч рублей 71-летнему местному жителю за дискредитацию Вооруженных сил России.
Согласно материалам дела, военный пенсионер был ранее привлечен к административной ответственности по статье 20.3.3 КоАП РФ за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ. 8 августа 2023 года он разместил реакцию на видеозапись в соцсети, которая характеризовала действия российских военных в Украине как преступные и насильственные. Публикация стала доступна широкому кругу пользователей. Об этом сообщает РИА Новости.
Мужчина признал вину и выразил раскаяние, что суд учел как смягчающее обстоятельство, наряду с его возрастом, состоянием здоровья и заслугами перед страной. Он является ветераном военной службы и имеет государственные награды.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Мужчина признал вину и выразил раскаяние, что суд учел как смягчающее обстоятельство, наряду с его возрастом, состоянием здоровья и заслугами перед страной. Он является ветераном военной службы и имеет государственные награды.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Елена Перлова