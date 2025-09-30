В московском ТЦ «Кузьминки Молл» началась эвакуация посетителей
В московском ТЦ «Кузьминки Молл» началась эвакуация посетителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Торговый центр находится на юго-востоке столицы по адресу Зеленодольская улица, 42. На место прибыли пожарные машины с тремя бригадами. Официальной информации пока нет. Причины эвакуации не уточняются.
