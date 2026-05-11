В международном аэропорту Непала при посадке загорелся самолет
В Непале при посадке загорелся самолёт турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Об этом сообщает портал Nepal News со ссылкой на администрацию воздушной гавани.
Инцидент произошёл в международном аэропорту Трибхуван столицы Катманду, когда лайнер выполнял рейс из Стамбула. Во время движения по взлётно-посадочной полосе у самолёта загорелось одно из колёс шасси — на опубликованных в соцсетях кадрах можно увидеть пламя и дым рядом.
На борту лайнера находились от 284 до 289 человек, включая одиннадцать членов экипажа. Пассажиров и персонал эвакуировали по аварийным выходам. По предварительной информации, никто не пострадал. Власти начали расследование инцидента.
