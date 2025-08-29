People: в США найдены останки таинственно пропавшей в 2023 году Кортни Мартин

29 августа 2025, 17:26

Фото: iStock/Петр Ткаченко

В американском штате Техас были найдены останки 34-летней Кортни Мартин, которая загадочно пропала два года назад. Об этом сообщает People.





В последний раз Мартин видели в середине мая 2023 года. Тогда она позвонила матери с перекрестка и попросила ее подвезти. Он находился почти в трех километрах от дома родительницы. Когда та приехала, то дочери на месте не оказалось. После этого девушку никто не видел.



Уже 3 июля этого года в полицию позвонили двое неизвестных и сообщили о странной находке. На берегу пруда недалеко от поселка Нью-Хармони был найден чей-то рюкзак, внутри которого лежали вещи Мартин. Водолазы смогли исследовать дно пруда только26 августа, где был найден труп девушки.





«Мы считаем, что это останки Кортни Мартин. Это будет уголовное расследование, в котором мы задействуем все силы», — передает издание слова шерифа.