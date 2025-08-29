Вымогатели похитили мужчину в Москве

29 августа 2025, 17:25

Вымогатели похитили мужчину в метро Москвы ради 380 тысяч рублей

Фото: istockphoto/hank5

В Москве злоумышленники похитили мужчину в метро и вымогали у него 380 тысяч рублей, сообщили «Ленте.ру» в столичном управлении Следственного комитета.