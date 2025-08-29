Достижения.рф

Вымогатели похитили мужчину в Москве

Вымогатели похитили мужчину в метро Москвы ради 380 тысяч рублей
Фото: istockphoto/hank5

В Москве злоумышленники похитили мужчину в метро и вымогали у него 380 тысяч рублей, сообщили «Ленте.ру» в столичном управлении Следственного комитета.



По версии следствия, 20 августа на станции «Первомайская» обвиняемые заставили молодого человека сесть в автомобиль, угрожали расправой, продолжили избивать его и требовать названную сумму. Затем потерпевшего привезли в подмосковный дом и удерживали там до тех пор, пока он не согласился передать деньги.

Нападавшие уже задержаны; им предъявлены обвинения в похищении человека и вымогательстве.

Ранее в Башкортостане 30‑летнюю женщину приговорили к четырём годам лишения свободы условно за избиение и грабёж матери ради покупок на маркетплейсе.

Никита Кротов

