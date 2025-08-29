Вымогатели похитили мужчину в Москве
В Москве злоумышленники похитили мужчину в метро и вымогали у него 380 тысяч рублей, сообщили «Ленте.ру» в столичном управлении Следственного комитета.
По версии следствия, 20 августа на станции «Первомайская» обвиняемые заставили молодого человека сесть в автомобиль, угрожали расправой, продолжили избивать его и требовать названную сумму. Затем потерпевшего привезли в подмосковный дом и удерживали там до тех пор, пока он не согласился передать деньги.
Нападавшие уже задержаны; им предъявлены обвинения в похищении человека и вымогательстве.
Ранее в Башкортостане 30‑летнюю женщину приговорили к четырём годам лишения свободы условно за избиение и грабёж матери ради покупок на маркетплейсе.
Читайте также: