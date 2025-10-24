В Новгородской области мужчину убили и закопали в лесу
В Маловишерском округе Новгородской области произошла трагедия. Во время пристрелки охотничьего ружья один из участников случайно выстрелил в голову своему другу. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел в начале октября на карьере около деревни Гарь.
Женщина, взявшая ружье одного из мужчин, случайно нажала на спусковой крючок. После этого группа решила скрыть следы преступления. Они перевезли тело через реку Мста на лодке, а затем вывезли на болотоходе и закопали в лесу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства.
Ранее стало известно, что учительницу из Волгограда нашли с остановившимся сердцем в отеле Казани.
Читайте также: