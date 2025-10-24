В Новгородской области мужчину убили и закопали в лесу

24 октября 2025, 09:55

В Новгородской области мужчину убили выстрелом в голову при пристрелке ружья

Фото: iStock/avtk

В Маловишерском округе Новгородской области произошла трагедия. Во время пристрелки охотничьего ружья один из участников случайно выстрелил в голову своему другу. Об этом пишет РИА Новости.