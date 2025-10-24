В Курской области чуть не сгорел дом из-за неисправной кофемашины
В Курской области пожар в жилом доме произошёл из-за неисправной кофемашины. Об этом сообщает в пресс-служба регионального МЧС России.
Инцидент случился в поселке Иванино, когда хозяев не было дома. Предварительно, короткое замыкание в кофемашине спровоцировало возгорание на кухне. Площадь пожара составила около пяти квадратных метров.
Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали огонь, пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.
