В Курской области чуть не сгорел дом из-за неисправной кофемашины

Фото: iStock/Nuclear_lily

В Курской области пожар в жилом доме произошёл из-за неисправной кофемашины. Об этом сообщает в пресс-служба регионального МЧС России.



Инцидент случился в поселке Иванино, когда хозяев не было дома. Предварительно, короткое замыкание в кофемашине спровоцировало возгорание на кухне. Площадь пожара составила около пяти квадратных метров.

Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали огонь, пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее стало известно, что в Москве два человека погибли в загоревшемся автомобиле. Инцидент произошел на юго-западе ​столицы.

