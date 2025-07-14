Туристка заявила о домогательствах после неизвестного укола на курорте Европы
В полицию города, расположенного на юге Испании, обратилась иностранная туристка. Девушка сообщила о домогательствах, произошедших в ночном клубе 28 июня. Подробности сообщает издание SUR.
Происшествие случилось в ночном клубе города Малаги. Иностранка, почувствовав себя плохо, обратилась за специализированной помощью и попросила проверить, не сделали ли ей неизвестный укол. При визуальном осмотре врачи нашли на её плече след от иглы.
В настоящее время специалисты проводят токсикологическую экспертизу для установления введённого вещества. Правоохранительные органы ведут расследование произошедшего. Не уточняется, удалось ли полиции установить и задержать подозреваемых в совершении преступления.
Ранее сообщалось о жестоком избиении несовершеннолетней девушки толпой подростков за отказ встречаться со взрослым мужчиной.
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