Туристка заявила о домогательствах после неизвестного укола на курорте Европы

В Малаге туристка подверглась домогательствам после неизвестного укола
Фото: Istock/hyejin kang

В полицию города, расположенного на юге Испании, обратилась иностранная туристка. Девушка сообщила о домогательствах, произошедших в ночном клубе 28 июня. Подробности сообщает издание SUR.



Происшествие случилось в ночном клубе города Малаги. Иностранка, почувствовав себя плохо, обратилась за специализированной помощью и попросила проверить, не сделали ли ей неизвестный укол. При визуальном осмотре врачи нашли на её плече след от иглы.

В настоящее время специалисты проводят токсикологическую экспертизу для установления введённого вещества. Правоохранительные органы ведут расследование произошедшего. Не уточняется, удалось ли полиции установить и задержать подозреваемых в совершении преступления.

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Ольга Щелокова

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