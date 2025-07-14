В российском регионе толпа подростков избила сверстницу и засунула её в мусорный бак

14 июля 2025, 19:05

В Кузбассе взрослый мужчина натравил толпу подростков на девушку из-за отказа встречаться

Фото: Istock/Madrolly

Зверство случилось в селе Колмогорово Яшкинского округа. Толпа подростков на протяжении 18 минут жестоко избивала несовершеннолетнюю девушку, фиксируя всё происходящее на камеру. 17-летняя потерпевшая стала жертвой жестокого избиения из-за отказа в отношениях со взрослым мужчиной. Обиженный ухажёр придумал план мести, но выполнить его он решил чужими руками.