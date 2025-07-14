В российском регионе толпа подростков избила сверстницу и засунула её в мусорный бак
Зверство случилось в селе Колмогорово Яшкинского округа. Толпа подростков на протяжении 18 минут жестоко избивала несовершеннолетнюю девушку, фиксируя всё происходящее на камеру. 17-летняя потерпевшая стала жертвой жестокого избиения из-за отказа в отношениях со взрослым мужчиной. Обиженный ухажёр придумал план мести, но выполнить его он решил чужими руками.
По предоставленным данным «Сiбдепо» известно, что мужчина подговорил толпу подростков помочь ему. На кадрах, снятых в качестве подтверждения случившегося, видно, что заманив школьницу к реке, её таскают за волосы, бьют руками и ногами по лицу. Затем ставят на колени и заставляют извиняться на камеру. После — девушку кидают в мусорку. Руководит процессом взрослый мужчина, который указывает сверстникам потерпевшей, куда лучше бить.
После случившегося нападавшие пригрозили девушке, что будет «ещё больнее», если она обратится в полицию. Однако ролик разлетелся по сети и на инцидент обратила внимание полиция. Все нападавшие были установлены, а СК выясняет обстоятельства произошедшего.
Читайте также: