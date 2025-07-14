Суд арестовал мать избитого битой 11-летнего мальчика в Подмосковье
В Видном мать мальчика, которого до полусмерти избил её сожитель-инвалид, отправили в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.
Правоохранительные органы выяснили, что жительница Подмосковья жестоко издевалась над своими тремя детьми на протяжении года. Позже выяснилось, что дети обвиняемой не ходили в школу. Однако 7 июля сожитель-инвалид многодетной матери сильно избил её 11-летнего сына. Добить ребёнка он не смог из-за своей ограниченной подвижности.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело об истязании несовершеннолетних. Помимо этого, женщине вменяют статью «Неисполнение родительских обязанностей». По решению суда обвиняемая пробудет под стражей до 11 сентября 2025 года.
Сообщается, что потерпевший мальчик находится в больнице. Врачи оценивают его состояние, как удовлетворительное.
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