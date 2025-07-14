Суд арестовал мать избитого битой 11-летнего мальчика в Подмосковье

14 июля 2025, 21:48

В Видном после избиения ребёнка отчимом-инвалидом суд арестовал мать пострадавшего

Фото: Istock/Igor Vershinsky

В Видном мать мальчика, которого до полусмерти избил её сожитель-инвалид, отправили в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.