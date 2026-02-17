Мусоровоз врезался в патрульную машину на Пулковском шоссе
На Пулковском шоссе произошел инцидент, который отправил полицейского в больницу. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
Утром в Московском районе столкнулись легковой автомобиль и грузовик. К счастью, никто не пострадал в этом ДТП. На место происшествия прибыли два экипажа ГАИ для оформления аварии.
Во время работы сотрудников в один из стоящих служебных автомобилей врезался мусоровоз. В результате удара один из полицейских получил травмы и нуждался в экстренной госпитализации. Обстоятельства инцидента сейчас выясняют правоохранительные органы.
