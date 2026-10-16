Неизвестный открыл стрельбу в американской школе
В городе Бенд (штат Орегон) произошла стрельба в начальной школе, есть многочисленные пострадавшие, среди которых дети. Нападавшего ликвидировали на месте, сообщила представитель полиции в ходе пресс-брифинга после инцидента.
Сотрудники правоохранительных органов прибыли к школе примерно в 13:02. По имеющейся информации, как минимум двух человек доставили в больницу; точные данные о характере ранений пока не раскрываются. Также остаётся неясным, есть ли в результате трагедии погибшие.
Всех находившихся в школе людей эвакуировали. Злоумышленник погиб, однако обстоятельства его ликвидации пока не установлены. Как отметила представитель полиции, нет подтверждённых данных о том, кто именно застрелил подозреваемого.
Читайте также: