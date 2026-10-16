Неизвестный открыл стрельбу в американской школе

16 октября 2026, 01:44

Дети пострадали в результате стрельбы в американском штате Орегон

Фото: iStock/IGOR SVETLICHNYI

В городе Бенд (штат Орегон) произошла стрельба в начальной школе, есть многочисленные пострадавшие, среди которых дети. Нападавшего ликвидировали на месте, сообщила представитель полиции в ходе пресс-брифинга после инцидента.