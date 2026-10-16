Протестующие в Буэнос-Айресе напали на полицейских
В столице Аргентины прошли масштабные протесты на фоне требований увеличить финансирование государственного образования. По данным телеканала A24, в столкновениях пострадали не менее восьми сотрудников полиции.
Акция стартовала на площади Конгресса. Там собрались студенты, преподаватели, представители университетской администрации, а также активисты профсоюзов и общественных организаций. Участники марша добивались повышения бюджетных ассигнований на сферу образования.
Ситуация обострилась, когда протестующие попытались прорвать заграждения безопасности. В правоохранителей летели куски плитки и скамеек, камни и бутылки. Для сдерживания толпы полиция применила слезоточивый газ и водометы. В результате столкновений задержаны 25 человек.
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