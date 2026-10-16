Протестующие в Буэнос-Айресе напали на полицейских

16 октября 2026, 02:24

Восемь полицейских пострадали при беспорядках в Буэнос-Айресе

Фото: iStock/Phillip Van Zyl

В столице Аргентины прошли масштабные протесты на фоне требований увеличить финансирование государственного образования. По данным телеканала A24, в столкновениях пострадали не менее восьми сотрудников полиции.