Жителей Камчатки предупредили о пеплопаде после извержения Шивелуча
Спасатели Камчатского края предупредили о риске выпадения небольшого количества пепла в населённых пунктах Тигильского округа. Это связано с утренним выбросом на вулкане Шивелуч, о чём информирует региональное управление МЧС России.
Согласно данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), пепловый выброс зафиксировали рано утром 16 октября. Шлейф от выброса потянулся в северо‑северо‑западном направлении — вглубь полуострова, в сторону населённых пунктов Тигильского муниципального округа. Специалисты не исключают, что там может осесть незначительное количество пепла. В связи с ситуацией вулкану Шивелуч присвоен оранжевый код авиационной опасности.
В настоящий момент выпадение пепла в Тигильском округе не зафиксировано. В районе вулкана нет зарегистрированных туристических групп, добавили в МЧС.
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