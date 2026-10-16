Жителей Камчатки предупредили о пеплопаде после извержения Шивелуча

16 октября 2026, 02:38

МЧС предупредило о возможном пеплопаде на Камчатке из-за извержения Шивелуча

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Спасатели Камчатского края предупредили о риске выпадения небольшого количества пепла в населённых пунктах Тигильского округа. Это связано с утренним выбросом на вулкане Шивелуч, о чём информирует региональное управление МЧС России.