В Новосибирске многодетная вдова 20 лет не может переехать в квартиру из подвала

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В Новосибирске вдова с пятью детьми на протяжении 20 лет живет жила в полуподвале общежития. Жилплощадь с нормальными условиям администрация ей не выдавала. Об этом сообщает местное издание НГС.
С 90-х она живет в 15-метровой комнате на цокольном этаже четырехэтажной коммунальной квартиры. Это помещение получил ее дядя от завода. В 2004 году он скончался, а в 2018 году умер муж сибирячки. За два десятка лет в таких условиях сын женщины заболел бронхиальной астмой и два раза попадал в реанимацию.
Отнять единственное жилье у многодетной матери не позволил суд. А добиться улучшения условия жизни не удалось ни с помощью депутата заксобрания, ни с помощью обращения к администрации. В 2020 женщина донесла проблему президенту. Вопрос переадресовали в мэрию, где ей ответили, что многодетные семьи не имеют право на предоставление жилья вне очереди. Позже там указали, что вдова не вставала в очередь на жилье по соцнайму. С 2023 года семью сняли с соцобслуживания, а повторно сибирячка так и не обратилась.
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Алина Юрчак