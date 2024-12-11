Задержанные в Москве телефонные мошенники отправляли деньги ВСУ

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Задержанные в Москве мошенники, которые организовали в столице работу псевдо-кол-центров, отправляли часть украденных денег ВСУ. Об этом заявила официальный представитель МВД Российской Федерации Ирина Волк.
Как ранее стало известно, преступники обманули десятки тысяч граждан из более 20 стран. По данным следствия, представители кол-центров беседовали с иностранцами и говорили им инвестировать в криптовалюту и деятельность ряда торговых площадок. Потерпевшие отправляли сотрудникам деньги, потом их общение заканчивалось.
Волк отметила, что мошенники создали примерно 500 рабочих мест. Размах преступления говорит о том, что у них было собственное кадровое агентство для подбора и обучения сотрудников, а также своя служба безопасности.
По словам официального представителя МВД, потерпевшие понесли ущерб на сумму около 30 миллионов рублей. Волк добавила, что получилось установить личность одного из организаторов — это Егор Буркин, его объявили в международный розыск.
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Волк отметила, что мошенники создали примерно 500 рабочих мест. Размах преступления говорит о том, что у них было собственное кадровое агентство для подбора и обучения сотрудников, а также своя служба безопасности.
По словам официального представителя МВД, потерпевшие понесли ущерб на сумму около 30 миллионов рублей. Волк добавила, что получилось установить личность одного из организаторов — это Егор Буркин, его объявили в международный розыск.
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Анастасия Ларина