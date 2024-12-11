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Задержанные в Москве телефонные мошенники отправляли деньги ВСУ

В Москве псевдо-кол-центры переводили украденные деньги ВСУ
Фото: iStock/disqis

Фото: iStock/disqis

Задержанные в Москве мошенники, которые организовали в столице работу псевдо-кол-центров, отправляли часть украденных денег ВСУ. Об этом заявила официальный представитель МВД Российской Федерации Ирина Волк.
Как ранее стало известно, преступники обманули десятки тысяч граждан из более 20 стран. По данным следствия, представители кол-центров беседовали с иностранцами и говорили им инвестировать в криптовалюту и деятельность ряда торговых площадок. Потерпевшие отправляли сотрудникам деньги, потом их общение заканчивалось.

Волк отметила, что мошенники создали примерно 500 рабочих мест. Размах преступления говорит о том, что у них было собственное кадровое агентство для подбора и обучения сотрудников, а также своя служба безопасности.



По словам официального представителя МВД, потерпевшие понесли ущерб на сумму около 30 миллионов рублей. Волк добавила, что получилось установить личность одного из организаторов — это Егор Буркин, его объявили в международный розыск.

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NBC News: в нью-йоркском аэропорту пассажир пытался пронести гранату на борт самолёта
NBC News: в Нью-Йорке пассажир пытался пронести гранату на борт самолёта
11 декабря 2024, 13:46

Фото: iStock/simonmayer

Мужчина попытался пронести гранату на борт самолёта и попался во время досмотра в аэропорту Ла-Гвардия в Нью-Йорке.
Как сообщает NBC News, сотрудники управления транспортной безопасности нашли взрывчатое устройство в ручной клади мужчины. Он рассказал, что гранату ему подарили в музее.

Позже выяснилось, что устройство безопасно и не могло взорваться. Несмотря на это, гранату изъяли, а пассажиру разрешили сесть в самолёт.

Ранее на борту лайнера Airbus A330, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, стало плохо пожилому мужчине.

Пассажиру пытались оказать первую помощь, однако состояние его ухудшалось. Экипаж принял решение экстренно садиться в аэропорту Шереметьево. Прибывшая на место реанимационная бригада не смогла спасти мужчину.

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#нью-йорк
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«ДНК на колготках»: спустя 19 лет в Подмосковье раскрыли убийство семьи при ограблении, подробности громкого дела
11 декабря 2024, 13:35

Фото: iStock/AndreyPopov

В 2005 году в Подмосковном поселке Снегири при ограблении дома были убиты двое мужчин и женщина. Преступники для сокрытия своих лиц использовали женские колготки, что в итоге помогло правоохранительным органам раскрыть преступление 19-летней давности. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Официальный представить МВД России Ирина Волк рассказала подробности тройного убийства в Подмосковье и сообщила о задержании 4 подозреваемых лиц. Мужчинам предъявлены обвинения по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.

День трагедии


3 сентября 2005 года пятеро мужчин проникли в дом предпринимателя из Истры. Грабители знали, что в доме находятся люди поэтому подготовились. Преступники надели на головы женские колготки, чтобы скрыть свои лица и не быть узнанными. В качестве оружия бандиты выбрали биты.

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В дом злоумышленники вошли через окно подвала. Первой на пути грабителей встала хозяйка дома, которую незамедлительно начали избивать битой. На помощь женщине поспешили её муж и отец, но и они получили от воров несовместимые с жизнью удары. После того как преступникам перестали мешать хозяева дома, они забрали ценности и скрылись в неизвестном направлении.

О случившемся в правоохранительные органы заявила мать убитой хозяйки дома. Ее и внуков преступники пощадили и оставили в живых.

Нераскрытые дела прошлых лет не забыты


Фото: iStock/Akintevs

В интервью REGIONS руководитель Управления криминалистики подмосковного главка Следственного комитета Евгений Шелудков рассказал, что в подмосковном главке работает аналитическая группа, в которой следователи-криминалисты занимаются рассмотрением приостановленных дел.

«Зачастую найти преступника удается даже через много лет после совершения убийства: следователи-криминалисты помогают и в расследовании «глухарей». Одно из приоритетных направлений деятельности следователей-криминалистов — это раскрытие преступлений прошлых лет», — поделился Евгений Шелудков.

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ДНК на колготках

Фото: iStock/anyaivanova

После осмотра следователями места преступления, были обнаружены женские колготки, которые грабители сняли после завершения дела. Вещественные доказательства были приобщены к уголовному делу и хранились почти 20 лет у правоохранителей.

При повторном пересмотре дела экспертизу по уликам тоже решили сделать повторно.

«В результате получены совпадения по четырем людям, имеющимся в базе ДНК. В дальнейшем совместно с уголовным розыском началась работа по установлению местонахождения данных лиц», — сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

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Под суд через 19 лет после преступления


Правоохранительные органы провели задержание четверых фигурантов убийства по месту их фактического жительства. Пятый участник ограбления находится под следствием по другому уголовному делу в Москве.

Задержанным предъявлено обвинение в убийстве трех членов одной семьи, произошедшем 19 лет назад (п.п. «а», «д», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По ходатайству следствия судом для всех соучастников была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудниками ГСУ СК России по Московской области продолжается работа по подготовке передачи дела в суд.

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#грабители
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ФСБ и МВД пресекли деятельность кол-центров, которые обманывали граждан более 20 стран
11 декабря 2024, 12:36

Фото: iStock/ irene_rebrova

Официальный представитель МВД Российской Федерации Ирина Волк заявила, что в Москве работники полиции вместе с коллегами из ФСБ пресекли деятельность кол-центров, участвовавших в обмане десятков тысяч граждан более 20 стран, проинформировало издание Lenta.ru.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).

Следствие полагает, что в Москве действовало несколько подобных кол-центров — в них было примерно 500 рабочих мест. Представители кол-центра беседовали с иностранцами и говорили им инвестировать в криптовалюту и деятельность ряда торговых площадок. Потерпевшие отправляли сотрудникам деньги, потом их общение заканчивалось.

«Задержаны и заключены под стражу девять подозреваемых в мошенничестве в отношении граждан Республики Сербия», — отметила Ирина Волк.

Официальный представитель МВД подчеркнула, что потерпевшие понесли ущерб на сумму около 30 миллионов рублей, сообщило агентство ТАСС. Ирина Волк добавила, что получилось установить личность одного из организаторов. Егора Буркина объявили в международный розыск

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#сербия
#рф
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Экс-директор ЧЭМК получил только условный срок за совращение школьниц
11 декабря 2024, 12:28

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Вынесен приговор в отношении бывшего генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходорковского по делу об интимных связях со школьницами. Он получил всего лишь четыре года лишения свободы условно.
«Свидания» 72-летнего топ-менеджера ЧЭМК проходили прямо на территории предприятия, сообщает сетевое издание 74.ru. Ходорковский не особо прятался. По словам одного из источников портала, девочки приезжали по первому зову, получпли заказанный им заранее пропуск на проходной. Их услугами экс-директор пользовался довольно часто. За каждый визит он платил школьницам по 10-15 тысяч рублей.

Вместе с Ходорковским была арестована 23-летняя Дарья Филичкина, которая ранее состояла с подсудимым в отношениях, а затем стала поставлять ему более молодых девочек. Сам экс-директор обвинялся сразу по нескольким статьям, среди которых было распространение порнографии. В его телефоне оперативники нашли массу соответствующего контента. Заседание проходило в закрытом режиме и то, почему Ходорковский получил условное наказание по статьям, предусматривающим реальные сроки, осталось неизвестным.

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Невестка Ливанова подтвердила госпитализацию актера и удаление у него тромба
11 декабря 2024, 12:20

Василий Ливанов (фото: сайт Кремля)

Невестка народного артиста РСФСР Василия Ливанова Екатерина Ливанова подтвердила информацию об экстренной госпитализации актера и операции по удалению тромба. По ее словам, сейчас с Ливановым все хорошо.
«Да, это правда. Да, [удалили тромб]. Сейчас он в порядке», — поделилась Екатерина в беседе с NEWS.ru.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Василия Ливанова экстренно увезли в больницу в Москве и прооперировали, удалив тромб, закупоривший артерию в руке. По информации канала, все произошло в минувшую субботу, 7 декабря.

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#врачи
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Министр культуры Мордовии пострадала в серьезном ДТП
11 декабря 2024, 12:03

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

Ночью на федеральной трассе М-5 в Атюрьевском районе Мордовии произошла трагическая авария с участием служебного автомобиля министра культуры республики Светланы Баулиной. Об этом информирует Telegram-канал «‎ 112».
Сообщается, что инцидент случился примерно в 150 километрах от Саранска, когда чиновница возвращалась из командировки в Рязани.

По предварительной информации, водитель «Шкоды», в которой находилась Баулина, столкнулся с фурой. К сожалению, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, а Светлана Баулина была госпитализирована в Саранскую больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

До этого стало известно, что учредитель московского хостела, расположенного на Алма-Атинской улице, был приговорен к пяти годам лишения свободы за пожар, в результате которого летом 2022 года погибли восемь человек.

Ранее мы писали о жителе Украины Владиславе Дуде, который вместе с котенком по имени Персик нелегально пересек границу с Румынией, стремясь избежать мобилизации. В этом опасном путешествии они едва не замерзли в горах.

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#мужчина
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Красноярского педофила приговорили к пожизненному заключению
Красноярского педофила осудили пожизненно за растление 9-летней девочки
11 декабря 2024, 12:02

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Красноярский краевой суд осудил 46-летнего педофила Владислава Харлашина на пожизненный срок, сообщили в региональной прокуратуре.
По версии следствия, в ноябре 2023 года мужчина проследил за 9-летней девочкой, проник в квартиру, когда дома не было её матери. Там он надругался над ребёнком и снял это на камеру своего телефона. Девочке позвонила мама, мужчина приставил нож и угрожал убить её, если расскажет о случившемся. После этого он сделал пострадавшей три инъекции с наркотическим средством. Здоровью ребёнка причинён тяжкий вред.

Отбывать наказание Харлашин будет в колонии особого режима. Также он выплатит семье девочки один миллион рублей — компенсация за моральный вред, информирует ТАСС.

По данным прокуратуры, преступник на момент совершения преступления имел непогашенные судимости за растление несовершеннолетних в 2008 году и за грабёж в 2019 году.

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#наказание
#мужчина
#красноярский край
#педофилия
#суд
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Пострадавшим от атаки БПЛА на многоэтажки в Раменском выплатили 10 млн рублей
11 декабря 2024, 11:45

Фото: телеграм-канал Эдуарда Малышева

Пострадавшие от сентябрьской атаки беспилотников, при которой были повреждены два многоквартирных дома в Раменском, получили по 10 млн рублей. Об этом рассказал глава Раменского округа Эдуард Малышев.
«Помимо государственной социальной помощи, предусмотрена поддержка людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также граждан, попавших в кризисную ситуацию. Так, 152 семьям было выплачено около 10 млн рублей после атаки БПЛА 10 сентября», – написал Малышев в своём телеграм-канале.
10 сентября в результате ночной атаки дронов в доме в Спортивном проезде в Раменском было повреждено более 50 квартир. Погибла женщина, восемь человек пострадали. В доме на Высоковольтной улице удар пришёлся на пять балконов многоэтажки. Они загорелись, однако на квартиры огонь не перешёл.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв тогда заверил, что власти возьмут на себя ремонт квартир и компенсацию за повреждённое имущество.

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#московская область
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Житель Хабаровского края, убивший свою двухлетнюю дочь, получил срок
Житель Хабаровского края, который забил поленом свою двухлетнюю дочь, приговорён к 17 годам лишения свободы
11 декабря 2024, 11:18

Фото: istockphoto / choochart choochaikupt

В Хабаровске суд приговорил к 17 годам лишения свободы мужчину, который весной прошлого года убил свою двухлетнюю дочь, сообщает СУ СК по региону.
В апреле 2023 года Следственный комитет сообщил, что пьяный 37-летний житель посёлка в районе Лазо, усомнившись в отцовстве, ударил свою двухлетнюю дочь поленом и нанёс не менее 30 ножевых ударов.

Девочка оказалась в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщил краевой Минздрав. Было возбуждено дело о покушении на убийство.

«Спустя три недели девочка скончалась в реанимационном отделении медицинского учреждения от закрытой черепно-мозговой травмы, приведшей к комплексу осложнений», — сообщила региональная прокуратура.
Суд признал мужчину виновным в убийстве ребёнка и приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

По данным Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, мужчина ранее лечился в психоневрологическом диспансере и состоял на учёте у психиатра и нарколога, но его семья не была поставлена на профилактический учёт.

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#хабаровский край
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