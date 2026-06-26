Александру Серову запретили дальние перелёты из-за проблем со здоровьем

26 июня 2026, 09:07

Александру Серову запретили дальние полёты из-за проблем с сосудами на ногах

Александр Серов (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Певцу Александру Серову запретили дальние перелёты — из-за больных сосудов на ногах высок риск, что оторвётся тромб. Об этом пишет Mash.