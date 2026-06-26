Александру Серову запретили дальние перелёты из-за проблем со здоровьем
Певцу Александру Серову запретили дальние перелёты — из-за больных сосудов на ногах высок риск, что оторвётся тромб. Об этом пишет Mash.
75-летний артист отказался от выступлений в Таиланде, куда перелет занимает девять часов. Длительное нахождение в одном положении, сухой воздух и перепады атмосферного давления могут вызвать тромбоз. Врачи рекомендуют только короткие перелеты (до шести часов), при которых обязательно принимать лекарства.
По совету медиков Серов избегает и пяти-часовых рейсов. Например, он не поехал на закрытые мероприятия в Марокко и Израиль. Часто возникают задержки с вылетом, и общее время, проведенное в аэропорту, становится для исполнителя тяжелым испытанием.
За выступление за границей Серов получает гонорар в размере 5 миллионов рублей, однако гастрольная деятельность его все меньше привлекает. По словам его концертного директора, артист больше заботится о здоровье и имеет достаточно средств, чтобы выбирать только те выступления, которые ему интересны. Сейчас певец принимает заказы только в России.
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