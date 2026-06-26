Хирург проанализировала слухи о ринопластике Оксаны Самойловой

26 июня 2026, 05:13

Хирург Абдулаева отвергла слухи о новой ринопластике Оксаны Самойловой

Оксана Самойлова (Фото: Telegram @sammyfam)

Пластический хирург Софья Абдулаева прокомментировала обсуждения в сети, связанные с предполагаемой ринопластикой Оксаны Самойловой. В интервью изданию «Газета.Ru» эксперт пояснила, что эффект «подтянутого» кончика носа на снимках блогерши мог возникнуть из‑за целого ряда других факторов.