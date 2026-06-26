Хирург проанализировала слухи о ринопластике Оксаны Самойловой
Пластический хирург Софья Абдулаева прокомментировала обсуждения в сети, связанные с предполагаемой ринопластикой Оксаны Самойловой. В интервью изданию «Газета.Ru» эксперт пояснила, что эффект «подтянутого» кончика носа на снимках блогерши мог возникнуть из‑за целого ряда других факторов.
Специалист проанализировала опубликованные в интернете фото и видео, вызвавшие волну догадок у пользователей. По её мнению, этих материалов недостаточно, чтобы делать вывод о проведении новой операции на носу. При этом Абдулаева не исключила возможность косметологической коррекции.
Как отметила врач, визуальное восприятие внешности в соцсетях нередко искажается: на итоговый образ влияют ракурс съёмки, освещение, макияж, ретушь, фильтры и даже мимика. В частности, использование филлеров способно создавать оптическую иллюзию, и за счёт перераспределения объёмов нос может казаться более аккуратным или приподнятым.
На фоне обсуждений внешности Самойловой в интернете появились сравнения с Филиппом Киркоровым. Певец недавно скорректировал форму носа, а сам результат охарактеризовал как «каляки‑маляки».
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