«Физиологически я размножился»: Шаляпин признался, что у него есть дети

25 июня 2026, 18:42

Шаляпин признался, что был донором спермы

Прохор Шаляпин (Фото: Телеграм/aChaliapin)

Российский певец Прохор Шаляпин призанлся, что у него уже есть биологические дети благодаря донорству спермы. Об этом он рассказал в шоу «В гостях у Ханги».





Шоумен уточнил, что не знаком с детьми и не знает их точного количества, поскольку по правилам донорства такая информация не разглашается. При этом он отметил, что уже «физиологически размножился».

«Я был донором. У меня дети биологические уже есть», — сказал Шаляпин.