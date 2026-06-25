«Физиологически я размножился»: Шаляпин признался, что у него есть дети
Шаляпин признался, что был донором спермы
Российский певец Прохор Шаляпин призанлся, что у него уже есть биологические дети благодаря донорству спермы. Об этом он рассказал в шоу «В гостях у Ханги».
Шоумен уточнил, что не знаком с детьми и не знает их точного количества, поскольку по правилам донорства такая информация не разглашается. При этом он отметил, что уже «физиологически размножился».
«Я был донором. У меня дети биологические уже есть», — сказал Шаляпин.В этом же интервью он признался, что хочет стать отцом двоих или троих собственных детей, однако жить с семьей собирается раздельно. Артист заверил, что полностью обеспечит суженую и наследников, найдет время для общения, но затем будет уходить «спать в другую квартиру».