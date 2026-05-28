Пациент чуть не сжег больницу на Сахалине
В Корсаковской центральной больнице на Сахалине произошел пожар. Его причиной стало неосторожное обращение пациента с огнем, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
Все случилось в терапевтическом отделении медучреждения. Мужчина воспользовался зажигалкой, чтобы поджечь бинты, но вместо этого загорелась кровать. Пожар удалось оперативно ликвидировать: персонал больницы своевременно обнаружил очаг и потушил пламя с помощью порошкового огнетушителя. В результате инцидента эвакуировали 90 человек.
По информации МЧС, опубликованной на платформе «Макс», пациент получил термический ожог руки. Сведения о других пострадавших не поступали.
