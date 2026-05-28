Авария с грузовиком в Приморье на сутки отрезала село от внешнего мира — фото
В Приморском крае прокуратура Хорольского района начала проверку из‑за разрушения несущих конструкций моста через канал. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сооружение расположено на автодороге краевого значения Хороль – Реттиховка – Арсеньев –Сиваковка. На место инцидента оперативно выехал прокурор Александр Мельниченко и взял на личный контроль сложившуюся ситуацию. После обрушения конструкций село Сиваковка отрезало от «большой земли».
В устранении последствий и обеспечении безопасности задействованы специалисты КГУП «Примавтодор» и сотрудники ОМВД России по Хорольскому муниципальному округу. В рамках проверки прокуратура тщательно изучит действия должностных лиц, отвечающих за содержание и эксплуатацию мостового сооружения, и даст им правовую оценку.
