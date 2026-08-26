Мощный камнепад обрушился вместе с деревом на дорогу перед машиной в российском регионе
Днем мощный камнепад перекрыл дорогу в урочище Джилы-Су в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor, публикуя кадры с места события.
Очевидцы сняли момент обвала на видео. Запись подтверждает, что крупные валуны и целое дерево рухнули на проезжую часть прямо перед автомобилем. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал, однако движение на дороге оказалось временно заблокировано.
Мужчина, находившийся на месте обвала, уточнил, что камни повредили линии электропередачи и показал оборванные провода. Кроме того, он выразил беспокойство по поводу нестабильности склона и допустил, что обвал может повториться в ближайшее время.
Ранее «Радио 1» передавало, что сотрудники Росгвардии пресекли две попытки кражи товаров из сетевых магазинов в Подмосковье. Виновников обоих инцидентов задержали и передали в полицию для дальнейшего разбирательства. Подробности читайте здесь.
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