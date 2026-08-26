Мощный камнепад обрушился вместе с деревом на дорогу перед машиной в российском регионе

26 августа 2026, 23:29

В Кабардино-Балкарии огромные валуны и дерево обрушились на дорогу перед машиной

Фото: iStock/Aleksandra Tokarz

Днем мощный камнепад перекрыл дорогу в урочище Джилы-Су в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor, публикуя кадры с места события.