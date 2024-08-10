Переодел труп отца в свою одежду: что заставило 16-летнего школьника зарубить всю семью

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk
Жуткая история тройного убийства в Пермском крае до сих пор отзывается в сердцах местных жителей. Воспитанный, целеустремленный школьник-отличник из поселка Октябрьский зверски зарубил родителей и младшую сестренку. После содеянного подросток переодел изуродованный труп отца в свою одежду, запутав на несколько дней следствие.
Что заставило школьника решиться на жестокую расправу, о чем говорят психологи и как уберечь от подобной участи собственных детей — в материале редакции «Радио 1».
Все произошло 1 марта 2021 года. 16-летний школьник зарубил топором собственную мать, пока она готовила ужин, затем вернувшегося с работы отца, а после просидел целый час у тел родителей в ожидании со школы 12-летней сестры, которую убил последней.
Тела матери и дочери опознали сразу же, но третий труп был настолько обезображен, что, по данным «КП», на несколько дней запутал следствие. Пока не пришло заключение экспертизы, полиция подозревала отца семейства, так как подумали, третье тело — это сын. Ведь он был одет в его одежду.
По региону стали распространять ориентировку, СМИ писали о мужчине, который загубил жену и детей. Пока внезапно не пришло заключение судмедэксперта — 40-летний отец лежит в морге.
Зарубив свою семью, школьник встал на лыжи и отправился на могилу к бабушке, чтобы, по его словам, попросить прощения и попрощаться. Затем вернулся домой, переодел то, что осталось от отца, в свою одежду, забрал родительскую банковскую карточку и поехал в Екатеринбург. Где и пробыл, пока полиция не поймала его благодаря новой ориентировке.
Та безумная жестокость и одновременно холодный расчет, с которым школьник растерзал свою семью, не позволяли поверить, что это мог быть он — худощавый болезненный мальчонка, отличник и музыкант.
На следственном эксперименте парень в подробностях показал, как разделался с матерью и отцом, а после, измазанный кровью родителей, встретил со школы младшую сестру. Чтобы затем тоже убить.
Как оказалось, у подростка давно копилась обида на всю семью, и к убийству он подходил довольно тщательно, а не спонтанно.
СМИ писали, что убийство школьник готовил давно, судя по неумолимости и хладнокровию его исполнения.
В соцсетях тогда обсуждали, что у парня было время после убийства родителей, чтобы остыть и понять, что он натворил. Однако он все же дождался сестру со школы и тоже зарубил.
Бабушке, которая потеряла в один день дочь, внучку и зятя, в сети желали терпения и сил в борьбе с горем и одиночеством. Ведь вряд ли она захочет еще раз увидеть внука — последнего родственника.
Фото: istockphoto/Elena Horrmann
В сентябре того же года состоялся суд. Так как парень являлся несовершеннолетним, дело рассматривали в закрытом режиме. На заседании присутствовали только сам подросток, его адвокат и прокурор.
В итоге школьника признали невменяемым.
В мотивах столь жуткого преступления пыталась разобраться пермский психолог. Ее слова приводят в «КП».
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Сначала мать и отца, а затем дождался сестренкуФото: istockphoto/NSineVideo
Все произошло 1 марта 2021 года. 16-летний школьник зарубил топором собственную мать, пока она готовила ужин, затем вернувшегося с работы отца, а после просидел целый час у тел родителей в ожидании со школы 12-летней сестры, которую убил последней.
Тела матери и дочери опознали сразу же, но третий труп был настолько обезображен, что, по данным «КП», на несколько дней запутал следствие. Пока не пришло заключение экспертизы, полиция подозревала отца семейства, так как подумали, третье тело — это сын. Ведь он был одет в его одежду.
По региону стали распространять ориентировку, СМИ писали о мужчине, который загубил жену и детей. Пока внезапно не пришло заключение судмедэксперта — 40-летний отец лежит в морге.
«Изначально родственники погибших ошибочно опознали в одном из тел несовершеннолетнего подростка», — писали тогда в пресс-службе пермского следственного комитета.Пока весь поселок винил в кровавой бане убитого отца, настоящий виновник, как ни в чем не бывало, находился «online» в социальных сетях. На что и обратила внимание его школьная учительница, отмечают в издании. Оказалось, что мальчик провел это время в хостеле Екатеринбурга.
Зарубив свою семью, школьник встал на лыжи и отправился на могилу к бабушке, чтобы, по его словам, попросить прощения и попрощаться. Затем вернулся домой, переодел то, что осталось от отца, в свою одежду, забрал родительскую банковскую карточку и поехал в Екатеринбург. Где и пробыл, пока полиция не поймала его благодаря новой ориентировке.
Никто не мог подуматьФото: istockphoto/years
Та безумная жестокость и одновременно холодный расчет, с которым школьник растерзал свою семью, не позволяли поверить, что это мог быть он — худощавый болезненный мальчонка, отличник и музыкант.
«Ему просто не хватило бы физической силы. Мама отправила мальчика к нам из-за его проблем со слухом, чтобы как-то пресечь дальнейшие осложнения. Из-за этого он был слегка немногословен, но всегда был трудолюбивым и ответственным», — говорила его преподаватель в детской школе искусств.По ее словам, он участвовал во многих мероприятиях и конкурсах, со взрослыми общался с уважением, с друзьями — спокойно и уверенно. Когда папа разъезжал по командировкам, подросток становился для матери его заменой, помогал ей во всем и был опорой.
«Наверняка, в этом деле замешан кто-то другой, но точно не он», — считала тогда учительница.Однако уже утром после задержания он написал чистосердечное признание в убийстве родителей и сестры. С холодным расчетом пояснил: «Меня все достало, меня заставляли учиться и помогать по дому, а я не хотел этого».
На следственном эксперименте парень в подробностях показал, как разделался с матерью и отцом, а после, измазанный кровью родителей, встретил со школы младшую сестру. Чтобы затем тоже убить.
«Она тоже училась в нашей школе на художественном направлении, всегда была такой девчонкой-веселушкой. В понедельник, в свой последний день жизни, прибежала к нам на занятия с улыбкой и звонким смехом», — вспоминала преподаватель.
Накопилась обидаФото: СУ СКР по Пермскому краю
Как оказалось, у подростка давно копилась обида на всю семью, и к убийству он подходил довольно тщательно, а не спонтанно.
«Со слов моего подзащитного, у него накопилась обида и на мать, и на отца, и на сестру, длилось все это несколько лет, и в какой-то момент переполнило чашу. И произошло то, что произошло. С его слов, его постоянно «подставляла» сестра, а попадало ему», — приводили слова адвоката в «КП».Правозащитник отмечал, что родители, по словам подростка, постоянно упрекали его за плохую учебу, требовали лучших результатов, что постоянно приводило к ссорам. Перед судом парень раскаялся и понял, что натворил, отмечало издание.
СМИ писали, что убийство школьник готовил давно, судя по неумолимости и хладнокровию его исполнения.
В соцсетях тогда обсуждали, что у парня было время после убийства родителей, чтобы остыть и понять, что он натворил. Однако он все же дождался сестру со школы и тоже зарубил.
Бабушке, которая потеряла в один день дочь, внучку и зятя, в сети желали терпения и сил в борьбе с горем и одиночеством. Ведь вряд ли она захочет еще раз увидеть внука — последнего родственника.
Приговор: принудительное лечение
Фото: istockphoto/Elena Horrmann
В сентябре того же года состоялся суд. Так как парень являлся несовершеннолетним, дело рассматривали в закрытом режиме. На заседании присутствовали только сам подросток, его адвокат и прокурор.
В итоге школьника признали невменяемым.
«При проведении следственных действий несовершеннолетний подтвердил свою причастность к совершению убийств членов своей семьи и хищению денежных средств, а также дал подробные признательные показания. Мотивом совершения убийств он назвал семейные конфликты», — говорилось в сообщении регионального СК.Психолого-психиатрическая экспертиза нашла у школьника психическое заболевание и установила, что в момент жестокой расправы он не отдавал отчет своим действиям.
«Подросток направлен для лечения в организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — заключали в ведомстве.
«В тишине копятся обиды»Фото: istockphoto/eranicle
В мотивах столь жуткого преступления пыталась разобраться пермский психолог. Ее слова приводят в «КП».
«Шизофрения в последние годы очень помолодела. Я помню, в моей практике был случай, когда тоже 16-летний подросток в Перми начал «слышать голоса». Они твердили ему, что он некрасивый и не пользуется успехом у девочек, поэтому нужно их убивать. Подросток ходил по парку, подходил сзади к девушкам, примерялся, как будет резать. Но, к счастью, решимости не хватило, а потом родители заметили неладное и направили его на лечение», — рассуждала она.Однако главным мотивом столь страшной расправы, по ее словам, стало отсутствие любви и чуткого внимания родителей.
«Самое страшное, что мы сделали в этой жизни – разрушили институт семьи. Все мы родом из детства», — говорила специалист.Она отметила, что корни подавляющего большинства преступлений тянутся из далекого детства, когда ребенок подсознательно впитывает и откладывает все, что творится в семье — унижение, холод и равнодушие, ложь и лицемерие. По ее словам, дети крайне чувствительны к отсутствию внимания. Именно вниманием можно уберечь своего ребенка от незавидной участи.
«Невнимание очень обижает детей. Родители считают: сидит, молчит – и ладно. А там в тишине накапливаются обиды. И неизвестно, где и как они потом скажутся», — подвела итог психолог.Читайте также:
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Данил Пономарев