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Привязал к бамперу и протащил по асфальту: как ростовчанин истязал жену из-за ревности

09 августа 2024, 14:01
Фото: istockphoto/Motortion

Фото: istockphoto/Motortion

В поселке Реконструктор, расположенном в Ростовской области, 38-летний житель совершил страшное преступление против своей сожительницы. Ее тело было найдено в лесополосе 10 июня. Страшные подробности расправы над женщиной расскажет редакция «Радио 1».

Избил и привязал к бамперу


Следственные органы сообщили, что мужчина в ходе ссоры, вызванной ревностью, жестоко избил женщину, а затем привязал ее ноги к бамперу своего рабочего микроавтобуса и протащил по асфальту до ближайшей лесной зоны. После чего, еще живой женщине, сожитель нанес смертельные удары кувалдой по голове.



По горячим следам подозреваемый был задержан и в отношении него возбуждено уголовное дело.

Свидетель, сосед дома, стал очевидцем ужасной сцены. Он рассказал, что в три часа ночи, выйдя покурить, услышал крики и заметил движение, первоначально приняв это за попытку женщины догнать мужчину. Однако ему стало ясно, что тот тащит ее к машине. Свидетель пытался догнать подозреваемого на своем автомобиле, но не смог из-за высокой скорости. По его словам, обвиняемый свернул в сторону трассы и уехал к карьерам, где и произошло ужасное убийство.
Фото: istockphoto / Anton Minin

Причины расправы над супругой


Портал DonDay ссылается на источник, утверждая, что у погибшей с партнером наблюдались длительные напряженные отношения, вызванные взаимной ревностью. Мужчина настаивал на том, чтобы женщина прекратила общение со своим бывшим, в то время как она выдвигала обвинения за предполагаемую измену ей.
Накануне трагедии пара употребляла алкоголь, что обострило возникшие между ними конфликты и старые обиды.

У погибшей Ростовчанки было 2 детей, ее малолетняя дочь в момент происшествия, спала в доме. Утром девочка узнала об ужасной судьбе своей матери.

«В доме пары находилась двухлетняя дочь, которую женщина родила от другого мужчины. Когда ребенок проснулся, мама уже не дышала. У погибшей не было детей с подозреваемым, но у нее есть старший сын, который живет с бабушкой», — сообщил источник DonDay.

По словам подруги жертвы, девочку забрал к себе ее биологический отец. У нее также есть брат 21 года. Подруга отметила, что о новом партнере убитой в поселке не отзывались хорошо, они прожили вместе менее года.

«С первым мужем она рассталась. Новый сожитель, похоже, был проблемным», — добавила она.

По фактам случившегося «Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Ростовской области.

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Девушке разорвало промежность в российском аквапарке
Девушке разорвало промежность в аквапарке в Сургуте
09 августа 2024, 13:22

Фото: iStock/YouraPechkin

В аквапарке «Аквамарин» в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа девушке разорвало промежность во время спуска с горки. Об этом сообщает Ural Mash.
Согласно сообщению, 21-летняя девушка нарушила технику безопасности и раздвинула ноги во время спуска с горки. Пострадавшей девушке вызвали скорую помощь, которая отвезла ее в больницу.

Там у нее диагностировали разрыв интимной зоны. Хирурги зашили пациентке промежность, и сейчас она восстанавливается, однако ходить пока не может.

При этом пострадавшая после выписки планирует подать в суд на аквапарк.

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ФСБ задержала мужчину за съёмку последствий атаки ВСУ на Курскую область
ФСБ задержала жителя Октябрьского за съёмку последствий атаки ВСУ
09 августа 2024, 13:06

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 48-летнего жителя села Октябрьское в Курской области за съёмку последствий атаки ВСУ и передачу кадров украинскому Telegram-каналу. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что в настоящее время правоохранители решают вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по статье о шпионаже.

В ходе допроса мужчина признался, что снимал видео и передавал его по заданию неизвестных. За выполнение этой «работы» ему пообещали денежное вознаграждение и, в дальнейшей перспективе, гражданство одной из стран НАТО.

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Мэр Суджи Слащев: в городе все нормально, идет эвакуация
Мэр курской Суджи Слащев заявил, что в городе все нормально и идет эвакуация
09 августа 2024, 11:57

Фото: istock/Lubo Ivanko

Мэр Суджи Курской области Виталий Слащев заявил, что в городе «все нормально», ведется эвакуация. Об этом он рассказал в беседе с RT. Он также добавил, что в Судже сейчас есть проблемы с мобильной связью.
«Эвакуация ведется, потихоньку ведется. Идут ли обстрелы? Ну как вы сами думаете?» — отметил мэр.
По словам Слащева, в городе неустойчиво работает мобильная связь и в целом предстоит много работы.

Ранее жительница Суджи Раиса Соловьева рассказала, что во время эвакуации мирных жителей в Курск, украинские военные открыли огонь по автомобилям, что привело к опасной ситуации для мирного населения.
«Стреляли, стреляли вслед, стреляли… Мы еле-еле вырвались… В машину прям стреляли. Не знаю, как мы выехали», – рассказала Раиса Соловьева, подчеркивая, что инцидент был крайне напряженным и опасным.
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Машина на окраине города, а колготки – в промзоне: странности в исчезновении Сэсэг Буиновой
Странности в исчезновении «Миссис Бурятия» Сэсэг Буиновой
09 августа 2024, 11:45

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В ночь на 12 апреля 2024 года пропала «Миссис Бурятия» Сэсэг Буинова. Спустя четыре месяца после пропажи так и не удалось выяснить, что же случилось с женщиной.
Она всегда мечтала получить титул «Миссис Бурятия». И вот в 2024 году ей посчастливилось осуществить свою мечту. Однако радость длилась недолго – спустя пять дней после финала конкурса Буинова таинственно исчезла.


Исчезновение Сэсэг


По рассказам родственников и знакомых в день пропажи Сэсэг отправилась таксовать. Примерно в 22:00 она закончила работать и поехала на встречу с подругами. Недолго посидев с ними, она сказала, что поедет домой к детям (сыновья 8 и 10 лет). Однако дома она так и не появилась. Последний раз она попала на камеры видеонаблюдения в районе 22:25, когда в её машину сел 26-летний знакомый Станислав Норбоев.

На следующий день, 13 апреля, появились первые сообщения о пропаже женщины. Её телефон был отключен, а последний раз в соцсети она заходила 12 апреля в 06:26. В этот же день стало известно и об исчезновении Норбоева.

Странные детали дела

Фото: iStock/Максим Шмаков

Автомобиль Буиновой был найден спустя три дня после пропажи пары на окраине Улан-Удэ, где нет ни одной камеры наружного наблюдения, по которым можно было бы отследить маршрут следования авто. В салоне машины была обнаружена кровь женщины.

Спустя ещё несколько дней в промзоне, недалеко от оставленной машины, были найдены вещи Буиновой (колготки) и Норбоева (одежда, документы, банковские карты). Тогда стали рассматривать версию об убийстве.

Позднее выяснилось, что в ночь пропажи после Норбоева в автомобиль Буиновой подсел ещё один мужчина, личность которого следствие не раскрывает. Однако распространилась версия, что он связан с правоохранительными органами, поскольку с пропаже женщины явно участвовал профессионал, которому удалось не оставить следов и искусно спрятать тела.

В настоящее время дело не раскрыто, но предполагается, что оно всё же связано с конкурсом «Миссис Бурятия». Или же есть версия, что Буинова и Норбоев состояли в романтических отношениях, что и могло послужить поводом для их пропажи. Однако родственники утверждают, что женщина ни за что не бросила бы своих детей.

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Не осталось живого места: пьющая мать не заметила пропажу дочери, а позже получила ее тело
09 августа 2024, 11:25

Фото: iStock/SB Arts Media

Девятилетняя девочка из Вологды бесследно исчезла, пока ее мать находилась в алкогольном опьянении. На третий день поисков ребенок был найден мертвым. Что шокировало местных жителей после обнаружения тела и почему девочку не кинулись искать сразу после пропажи расскажет редакция «Радио 1».

В Вологде пропала второклассница


Трагедия произошла в Вологде в 2021 году. Девятилетняя Ксюша ушла гулять со своей подругой и больше не вернулась домой. Мать пропавшей не сразу обратила внимание на то, что девочки нет в доме, так как была сильно пьяна. Семья, в которой воспитывалась Ксюша, была неблагополучной. Мать практически не занималась воспитанием дочери. У школьницы не было отдельного спального места и письменного стола.

Соседка семейства позже расскажет правоохранителям, что девочка часто бродила одна и не хотела возвращаться после занятий домой.


Поиски пропавшей девочки


Фото: iStock/Stivog


К поискам Ксюши были подключены правоохранители, волонтеры и неравнодушные местные жители. Мать девочки поняла, что дочери нет дома, лишь на следующий день. Первой зацепкой правоохранителей стал рюкзак девочки, который висел на заборе заброшенного дома. Помогли установить местонахождение Ксюши показания ее подруги, которая сообщила, что в день пропажи к ним подошла взрослая женщина, угостила конфетами и позвала домой.

Через время незнакомка выпроводила одноклассницу Ксюши, что происходило дальше до сих пор не известно.

Девочка найдена мертвой


На третий день поисков местонахождение девочки было установлено. Оказалось, что все это время Ксюша находилась в доме у той самой женщины, заманившей детей к себе в дом. Что произошло и почему с девочкой так жестоко расправились неизвестно. Хозяйка дома была задержана и позже помещена в психиатрическую лечебницу.

Каких-либо объяснений злоумышленница не дала. Однако очевидцы, которые участвовали в поисках, позже расскажут, на девочке не было живого места.

«Когда я увидела, у меня голова закружилась», «Нам Ксюшу даже не показывают, потому что там нет на что смотреть», — рассказали шокированные жители Вологды.

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#убийство
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Человек погиб в ДТП с шестью машинами в Москве
В ДТП с шестью авто на МКАД погиб человек, ещё один госпитализирован
09 августа 2024, 11:17

Фото: iStock/Anton Novikov

НА МКАДе произошло ДТП с участием шести автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
Отмечается, что авария произошла на 53-м километре внутренней стороны МКАД. В результате столкновения шести автомобилей погиб один человек, ещё одного госпитализировали в тяжёлом состоянии.

На опубликованных ведомством кадрах видно, как внедорожник вылетает на встречную полосу через просвет между бетонными отбойниками. После этого они почти в лоб сталкивается с другой машиной. Она, в свою очередь, из-за удара отлетает на другие полосы, где в этот момент находилось ещё несколько автомобилей.

Как сообщили в ГАИ, авария произошла из-за того, что водитель внедорожника не справился с управлением.

В настоящее время, по данным «Яндекс Карты», движение на данном участке МКАД затруднено.

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Девятилетний школьник заявил, что на мечеть в Дагестане напали террористы
В Дагестане школьник в шутку заявил о террористах в мечети и попал на учет
09 августа 2024, 11:16

Фото: istockphoto/blinow61

Девятилетний школьник в городе Каспийске в Дагестане заявил о террористах в мечети и попал на учет. Об этом информирует Telegram-канал Mash Gor.
Сообщается, что ребенок гулял на центральной площади Каспийска недалеко от храма, где якобы находился его брат. Мальчику захотелось напугать его. Он позвонил в полицию и объявил, что на мечеть напали. Оперативники внутри преступников не обнаружили. Теперь ребёнок стоит на учёте, а его родители будут платить штраф.

До этого тело мужчины, накрытое ковром, нашли на детской площадке в центре Москвы. Предварительно, мужчина умер порядка недели назад. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Москве жена подожгла футболку мужа и выпрыгнула в окно. Инцидент произошел около 11 вечера в квартире пятиэтажки в Гольяново. 36-летняя женщина по имени Эльвира очень сильно поругалась со своим мужем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мужчины
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Появилось видео из Липецкой области во время ночной массированной атаки БПЛА
09 августа 2024, 10:30

Фото: istockphoto/Evan Austen

В сети появилось видео, снятое в Липецкой области во время массированной атаки БПЛА этой ночью, 9 августа. Их публикует телеграм-канал Mash.
На кадрах видно большое красное марево вдали и продолжающиеся яркие вспышки на фоне пожара и взрывов.
«Военный аэродром. В склад со снарядами попали», — слышны голоса на видео.
Ранее губернатор Игорь Артамонов сообщал, что Липецк и Липецкий муниципальный округ этой ночью подверглись массированной атаке беспилотников, в регионе вводили красный уровень угрозы атаки БПЛА. Позже глава региона писал, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, а также после падения беспилотника оказался поврежден объект энергетической инфраструктуры. В то же время на сайте областного ГУ МЧС ночью сообщалось, что на военном аэродроме произошло возгорание по третьему рангу пожара.

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Другого выхода спастись не было: В Москве жена подожгла футболку мужа и выпрыгнула в окно
В Москве женщина попыталась сжечь мужа после ссоры, после чего прыгнула из окна
09 августа 2024, 10:16

Фото: istockphoto/photovs

В Москве женщина подожгла футболку мужа и выпрыгнула в окно, чтобы спастись от пожара. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Инцидент произошел около 11 вечера в квартире пятиэтажки в Гольяново. 36-летняя женщина по имени Эльвира очень сильно поругалась со своим мужем. В порыве обиды она начала жечь его футболку, а потом бросила её на коврик у кровати, где спал муж.

Женщина решила бежать от пожара, но не через дверь, а окно. Она спрыгнула с третьего этажа.

Соседи почувствовали запах гари и вызвали МЧС. Позже выяснилось, что футболка не разгорелась, а в спальне было только небольшое задымление. Мужчина не пострадал, женщину госпитализировали с переломом позвоночника и травмой грудной клетки. Правоохранители рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела. Эльвире грозит срок за покушение на убийство.

До этого тело мужчины, накрытое ковром, нашли на детской площадке в центре Москвы. Предварительно, мужчина умер порядка недели назад. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

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#проверка
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#инцидент
#мужчины
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