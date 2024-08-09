Привязал к бамперу и протащил по асфальту: как ростовчанин истязал жену из-за ревности

Фото: istockphoto/Motortion
В поселке Реконструктор, расположенном в Ростовской области, 38-летний житель совершил страшное преступление против своей сожительницы. Ее тело было найдено в лесополосе 10 июня. Страшные подробности расправы над женщиной расскажет редакция «Радио 1».
Избил и привязал к бамперу
Следственные органы сообщили, что мужчина в ходе ссоры, вызванной ревностью, жестоко избил женщину, а затем привязал ее ноги к бамперу своего рабочего микроавтобуса и протащил по асфальту до ближайшей лесной зоны. После чего, еще живой женщине, сожитель нанес смертельные удары кувалдой по голове.
По горячим следам подозреваемый был задержан и в отношении него возбуждено уголовное дело.
Свидетель, сосед дома, стал очевидцем ужасной сцены. Он рассказал, что в три часа ночи, выйдя покурить, услышал крики и заметил движение, первоначально приняв это за попытку женщины догнать мужчину. Однако ему стало ясно, что тот тащит ее к машине. Свидетель пытался догнать подозреваемого на своем автомобиле, но не смог из-за высокой скорости. По его словам, обвиняемый свернул в сторону трассы и уехал к карьерам, где и произошло ужасное убийство.
Фото: istockphoto / Anton Minin
Причины расправы над супругой
Портал DonDay ссылается на источник, утверждая, что у погибшей с партнером наблюдались длительные напряженные отношения, вызванные взаимной ревностью. Мужчина настаивал на том, чтобы женщина прекратила общение со своим бывшим, в то время как она выдвигала обвинения за предполагаемую измену ей.
Накануне трагедии пара употребляла алкоголь, что обострило возникшие между ними конфликты и старые обиды.
У погибшей Ростовчанки было 2 детей, ее малолетняя дочь в момент происшествия, спала в доме. Утром девочка узнала об ужасной судьбе своей матери.
«В доме пары находилась двухлетняя дочь, которую женщина родила от другого мужчины. Когда ребенок проснулся, мама уже не дышала. У погибшей не было детей с подозреваемым, но у нее есть старший сын, который живет с бабушкой», — сообщил источник DonDay.
По словам подруги жертвы, девочку забрал к себе ее биологический отец. У нее также есть брат 21 года. Подруга отметила, что о новом партнере убитой в поселке не отзывались хорошо, они прожили вместе менее года.
«С первым мужем она рассталась. Новый сожитель, похоже, был проблемным», — добавила она.
По фактам случившегося «Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Ростовской области.
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