Переодетый «священник» пил в церкви и приставал к девушкам

28 января 2026, 17:42

В Петербурге мужчина приставал к девушкам в церкви

Фото: istockphoto/Iuliia Zavalishina

45-летний житель Санкт‑Петербурга на протяжении примерно полугода приходил на богослужения в лютеранскую церковь, переодеваясь в одежду православного священнослужителя, и устраивал скандалы. Об этом пишет 78.ru.