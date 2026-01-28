Переодетый «священник» пил в церкви и приставал к девушкам
45-летний житель Санкт‑Петербурга на протяжении примерно полугода приходил на богослужения в лютеранскую церковь, переодеваясь в одежду православного священнослужителя, и устраивал скандалы. Об этом пишет 78.ru.
По данным издания, мужчина громко кричал и вел себя неадекватно. На просьбы соблюдать порядок он реагировал агрессивно и требовал обращаться к нему по сану. При этом, как утверждается, каждый раз называл себя по‑разному.
Со временем посетитель начал появляться в храме в состоянии опьянения, распивал спиртное прямо в помещении и, по словам очевидцев, просил у прихожан деньги. Позже, после одного из концертов, он зашел в комнату, где переодевались выступавшие женщины, и стал к ним приставать.
После очередного инцидента сотрудники церкви вызвали Росгвардию. Выяснилось, что мужчина похожим образом вел себя и в других храмах, а алкоголь, как сообщается, он также похищал в близлежащих магазинах.
При разговоре с правоохранителями дебошир не смог внятно объяснить, откуда он. В итоге его задержали по статье о мелком хулиганстве.
