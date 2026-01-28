Эмоции после проигрыша в казино довели москвича до спецприёмника

28 января 2026, 17:24

Москвича арестовали на 10 суток за дебош в метро после проигрыша в казино

Фото: Istock/Antonio_Diaz

Суд арестовал москвича на 10 суток за дебош в метро из-за проигрыша в казино. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».