Эмоции после проигрыша в казино довели москвича до спецприёмника
Суд арестовал москвича на 10 суток за дебош в метро из-за проигрыша в казино. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
25 января на станции метро «Калужская» полицейские задержали мужчину. Гражданин нарушал общественный порядок: он громко матерился, плевал на пол и показывал другим пассажирам неприличные жесты. Его поведение носило агрессивный характер.
На заседании мирового суда москвич полностью признал свою вину. В качестве причины такого поведения он назвал сильное расстройство из-за крупного проигрыша в казино. Судья рассмотрел материалы дела и вынес решение.
Он назначил нарушителю наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. После вынесения приговора мужчину отправили отбывать наказание в спецприёмник для административно задержанных.
