Переписка с лже-актёром из «Игры в кальмара» стоила кореянке 351 тысячи долларов
Жительница Южной Кореи в течение шести месяцев вела романтическую переписку в социальных сетях с мошенником. Он представился актёром Ли Чжон Джэ, который исполнил главную роль в сериале «Игра в кальмара». Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
Злоумышленник вёл с женщиной беседы на личные темы, делился новостями о съёмках нового сезона и отправлял фотографии, которые создал искусственный интеллект. Со временем он начал просить у кореянки деньги на различные неотложные нужды.
Например, он сообщил, что застрял в зарубежном аэропорту и ему требуется финансовая помощь. Женщина несколько раз переводила ему средства. Она оплатила так называемый «VIP-пропуск» для личной встречи за 7500 долларов, но встреча так и не состоялась.
Потерпевшая поняла, что её обманули, только после перевода 351 тысячи долларов. Полиция полагает, что преступника будет трудно найти из-за его деятельности за рубежом. Агентство актёра призвало поклонников не переводить деньги незнакомцам.
