В Нижнем Тагиле педофил-убийца получил пожизненный срок за истязание девочки

30 октября 2025, 13:48

Убийцу девочки из Нижнего Тагила приговорили к пожизненному лишению свободы

Фото: Istock/Петр Ткаченко

В Нижнем Тагиле коллегия присяжных вынесла приговор Владимиру Александрову. Он получил пожизненное лишение свободы за убийство и изнасилование 12-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.