В Нижнем Тагиле педофил-убийца получил пожизненный срок за истязание девочки
В Нижнем Тагиле коллегия присяжных вынесла приговор Владимиру Александрову. Он получил пожизненное лишение свободы за убийство и изнасилование 12-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По информации следствия, в конце августа 2024 года Александров совершил насилие над школьницей, которая проживала по соседству, а затем задушил её. Тело ребёнка обнаружили в подвале общежития.
После преступления мужчина попытался скрыться, однако правоохранительные органы задержали его в одном из московских аэропортов. В ходе расследования установили, что в начале августа 2024 года Александров изнасиловал 20-летнюю знакомую.
Он заманил её в гости под предлогом встречи. Помимо пожизненного заключения, суд обязал мужчину выплатить 8 миллионов рублей родственникам погибшей.
