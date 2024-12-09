Переполненная больница в Дамаске столкнулась с нехваткой лекарств и персонала

В больнице «Аль-Мувасат» в Дамаске, одной из крупнейших в городе, наблюдается острая нехватка лекарств, врачей и медицинского персонала. Это связано с большим числом пострадавших от огнестрельных ранений, заполнивших отделение скорой помощи. Об этом сообщила сирийская газета Al-Watan со ссылкой на декана медицинского факультета Университета Дамаска Раида Абу Харба.