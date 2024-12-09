Переполненная больница в Дамаске столкнулась с нехваткой лекарств и персонала

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В больнице «Аль-Мувасат» в Дамаске, одной из крупнейших в городе, наблюдается острая нехватка лекарств, врачей и медицинского персонала. Это связано с большим числом пострадавших от огнестрельных ранений, заполнивших отделение скорой помощи. Об этом сообщила сирийская газета Al-Watan со ссылкой на декана медицинского факультета Университета Дамаска Раида Абу Харба.
В воскресенье вечером декан посетил больницу, чтобы оценить ситуацию. Он отметил критическую загруженность и призвал медицинских работников вернуться к работе, чтобы помочь справиться с наплывом пациентов.
Ранее в тот же день в Дамаске фиксировалась активная стрельба в воздух.
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«Больница переполнена пострадавшими от огнестрельных ранений, а также небрежного обращения со взрывчатыми веществами. Наблюдается отсутствие специалистов, особенно рентгенологов, а также медсестер, также нет уборщиков и дезинфекторов, есть острая нехватка лекарств», — цитирует декана газета Al-Watan.
Ранее в тот же день в Дамаске фиксировалась активная стрельба в воздух.
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Мария Моисеева