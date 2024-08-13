Прямо на светофоре: Жительница Москвы родила ребенка в такси по пути в роддом

Фото: istock/Konev Timur
В Москве водитель такси помог принять роды у беременной пассажирки. Об этом пишет «Лента.ру».
Водитель такси Толиб Набиев из Таджикистана, работающий в Москве, получил заказ от клиента, который направлялся в роддом вместе со своей беременной женой. По дороге женщина начала чувствовать схватки. Водитель спросил женщину, все ли с ней в порядке, она ответила: «Кажется я рожаю».
Муж помог женщине снять джинсы. Роды начались прямо в такси на светофоре. По словам водителя, никакой паники ни у женщины, ни у него не было. Он предложил вызвать скорую помощь или поехать в роддом. Женщина выбрала второй вариант. Когда они прибыли в больницу, водитель и муж женщины сразу побежали за врачами. Затем таксист вернулся к машине, чтобы не оставлять женщину одну.
По словам Набиева, больше всего произошедшим был шокирован муж, его руки дрожали так сильно, что он уронил кошелек и деньги, когда пытался заплатить за поездку.
Водитель обратился в «Яндекс Такси», чтобы сообщить о произошедшем и отправить машину в химчистку. Мужчина выразил надежду, что этот необычный случай сможет стать примером для других водителей.
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Муж помог женщине снять джинсы. Роды начались прямо в такси на светофоре. По словам водителя, никакой паники ни у женщины, ни у него не было. Он предложил вызвать скорую помощь или поехать в роддом. Женщина выбрала второй вариант. Когда они прибыли в больницу, водитель и муж женщины сразу побежали за врачами. Затем таксист вернулся к машине, чтобы не оставлять женщину одну.
«Паники не было. Я сказал, чтобы она не переживала, что ничего страшного, что сиденье испачкалось. Спросил, кто у нее родился. Она посмотрела — мальчик. Прошло минут шесть, к нам так и не вышли врачи. Я вернулся в приемную, немножко накричал. Машина грязная, там ребенок на руках у женщины, инфекция кругом. Потом вышли медсестры с носилками, пуповину прямо в машине перерезали», — рассказал водитель.
По словам Набиева, больше всего произошедшим был шокирован муж, его руки дрожали так сильно, что он уронил кошелек и деньги, когда пытался заплатить за поездку.
«Я ему сказал, чтобы он держал себя в руках. Рассказал, что у него сын родился — он до сих пор не знал и обрадовался очень. Я поздравил его», — добавил мужчина.
Водитель обратился в «Яндекс Такси», чтобы сообщить о произошедшем и отправить машину в химчистку. Мужчина выразил надежду, что этот необычный случай сможет стать примером для других водителей.
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Дарья Осипова