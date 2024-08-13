Прямо на светофоре: Жительница Москвы родила ребенка в такси по пути в роддом

Певица Лариса Долина сообщила, что ее обманули мошенники с продажей элитной квартиры в Москве. Музыкант, певец Юрий Лоза в беседе с «Радио 1» заявил, что ничьей мести в этой ситуации нет, и певица стала жертвой обычной мошеннической схемы.