Переработки убили айтишника в Китае
В Китае умер 32-летний программист Гао Гуанхуэй, который, по словам семьи, длительное время работал с постоянными переработками. Об этом пишет Mothership.
Ему стало плохо дома во время выполнения рабочих задач. Мужчина внезапно потерял сознание, после чего родственники срочно доставили его в больницу, но спасти не удалось. Как сообщают китайские СМИ, причиной смерти стала остановка сердца.
Отмечается, что незадолго до трагедии Гао повысили до руководителя отдела, и после этого он регулярно задерживался на работе. Жена программиста опубликовала переписку, в которой просила его возвращаться домой, а позже написала, что больше никогда не услышит от него обещания прийти с работы.
По ее словам, даже когда мужчина находился в критическом состоянии, его добавили в новый рабочий чат и продолжали обращаться по деловым вопросам. Также утверждается, что через восемь часов после его смерти коллега отправил ему сообщение с напоминанием о срочной задаче.
Семья считает, что к смерти привели чрезмерные нагрузки, и подала заявление на компенсацию. Супруга также заявила, что личные вещи мужа передали в коробке без должной упаковки. Часть предметов, по ее утверждению, выбросили, а компания на претензии не отреагировала.
Сейчас проверяются обстоятельства происшествия и информация о возможных переработках.
Читайте также: