Переработки убили айтишника в Китае

24 января 2026, 19:20

Mothership: в Китае у 32-летнего программиста остановилось сердце от переработок

Фото: istockphoto/PROMT8

В Китае умер 32-летний программист Гао Гуанхуэй, который, по словам семьи, длительное время работал с постоянными переработками. Об этом пишет Mothership.