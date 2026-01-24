В туалете ТЦ в Подмосковье избили школьницу
В Подмосковье возбудили уголовное дело о хулиганстве после избиения девочки-подростка в туалете торгового центра. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Ранее в региональном главке МВД уточняли, что школьницу избили две несовершеннолетние, а третья снимала происходящее на видео. По данным полиции, всех участниц инцидента установили. Это девочки в возрасте от 12 до 14 лет. Их опросили в присутствии законных представителей.
Председатель Александр Бастрыкин поручил руководителю областного управления Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования. Исполнение поручения взял на контроль центральный аппарат ведомства.
Перед этим стало известно, что в Майкопе толпа подростков устроила жестокую расправу над девочкой.
Читайте также: