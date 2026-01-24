В туалете ТЦ в Подмосковье избили школьницу

24 января 2026, 16:35

СК открыл дело по факту избиения школьницы в ТЦ в Подмосковье

Фото: медиасток.рф

В Подмосковье возбудили уголовное дело о хулиганстве после избиения девочки-подростка в туалете торгового центра. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.