Туляка задержали за попытку устроить взрыв газа в многоквартирном доме
В Тульской области полицейские задержали мужчину, который, по данным правоохранителей, собирался открыть газ в своей квартире и тем самым спровоцировать взрыв в одном из многоквартирных домов поселка Ленинский. Об этом 24 января сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Как передает ТАСС, речь идет о мужчине 1972 года рождения. Его доставили в отдел полиции «Ленинский» УМВД России по Туле для дальнейшего разбирательства. В ведомстве уточнили, что пострадавших нет.
По информации МВД, вечером 23 января в полицию поступили сведения о намерениях мужчины. Они, как утверждается, могли создать угрозу как его жизни, так и безопасности окружающих.
