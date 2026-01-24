Туляка задержали за попытку устроить взрыв газа в многоквартирном доме

24 января 2026, 17:55

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

В Тульской области полицейские задержали мужчину, который, по данным правоохранителей, собирался открыть газ в своей квартире и тем самым спровоцировать взрыв в одном из многоквартирных домов поселка Ленинский. Об этом 24 января сообщила пресс-служба регионального УМВД.