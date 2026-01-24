РСТ сообщил, когда вылетит самолет с застрявшими на Кубе россиянами

24 января 2026, 18:19

РСТ: самолет с застрявшими на Кубе гражданами РФ вылетит в субботу вечером

Фото: istockphoto/Dushlik

Рейс авиакомпании Conviasa с Кубы, который должен был состояться накануне, предварительно перенесли на вечер субботы по местному времени. Об этом РИА Новости сообщил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.