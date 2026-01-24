Достижения.рф

РСТ сообщил, когда вылетит самолет с застрявшими на Кубе россиянами

Фото: istockphoto/Dushlik

Рейс авиакомпании Conviasa с Кубы, который должен был состояться накануне, предварительно перенесли на вечер субботы по местному времени. Об этом РИА Новости сообщил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.



Как отмечает Telegram-канал SHOT, из-за переноса вылета на острове могли задержаться сотни туристов. По словам Абдюханова, перевозчик уведомил российских туроператоров, что рейс, запланированный на вчера, не выполнили.

Предварительно вылет назначили на 18:00 по местному времени. Туроператоры заранее организуют трансфер из отелей в аэропорт.

Он также подчеркнул, что всем туристам продлили проживание в гостиницах, а туроператоры остаются на связи с отдыхающими и продолжают контролировать ситуацию.

Никита Кротов

