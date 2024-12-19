Перерезал горло, изнасиловал и поджёг: убийцу полицейского и его жены ищут по всей России

Фото: istock / Daniel Tadevosyan
В Краснодарском крае после праздничного вечера в караоке-баре полицейский и его жена пригласили домой нового знакомого. Однако их гостеприимство обернулось смертью. Подробности трагедии — в материале «Радио 1».
Опасное знакомствоОтец погибшего полицейского рассказал, что в ночь на 16 декабря супруги отправились в караоке-бар, где и встретили Фошенко. Мужчина отмечал в заведении день рождения. После закрытия бара семейная пара пригласила нового знакомого к себе домой, чтобы продолжить отдыхать.
Фото: istock / MaximFesenko
Детальное развитие событий остаётся неизвестным. В сети появилось видео, снятое погибшей до гибели, которое она успела отправить своей подруге. На записи девушка рассказывает, что в их доме находится незнакомый мужчина, приехавший вместе с ними из ночного клуба. Также на видео зафиксирован конфликт между полицейским и подозреваемым.
«Понятное дело, рано или поздно мы его выгоним. Но пока пускай», — говорит девушка.16 декабря в 10:00 на пульт дежурного МЧС поступила информация о возгорании. На ликвидацию огня, который охватил площадь в четыре квадратных метра, потребовалось около десяти минут. Тела 23-летнего сержанта полиции Андрея Дорошенко и его 19-летней жены Яны обнаружили в сгоревшей квартире.
Гость перерезал горло хозяину квартиры, на теле девушки также были обнаружены ножевые ранения. Перед смертью Яна подверглась изнасилованию. После содеянного мужчина поджег спальню и скрылся с места преступления.
Скрылся на вишневой иномарке
Душегуба пока не нашли — ОМВД России по Белореченскому району сообщило, что Фошенко скрылся на автомобиле Ford Focus тёмно-красного цвета после совершения убийства. Также уточняется, что подозреваемый является уроженцем Воронежской области. У мужчины плотное телосложение, рост 175-180 сантиметров и русые волосы.
Фошенко Дмитрий Владимирович (Фото: пресс-служба МВД)
Telegram-канала «Жесть Воронеж» сообщил, что подозреваемый ранее работал в сфере охраны. Он вырос в воронежском посёлке Кантемировка, а затем переехал в областной центр. По некоторым сведениям, он служил в специальных войсках.
Семейный человек
Из соцсетей Фошенко можно сделать вывод, что он примерный семьянин: состоит в браке и воспитывает ребёнка.
Мужчина также увлекается британской фантастикой. В качестве статуса он указал фразу «Suum Cuique» (в переводе с латыни — «Каждому своё»).
Ранее сообщалось, что женщина обнаружила маленькую дочь с отрубленной головой в собственной кровати. Что произошло на самом деле и кто мог убить третьклассницу — в материале «Радио 1».
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