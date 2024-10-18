Фигуристка Юлия Липницкая ушла от мобилизованного на СВО мужа и втайне родила от тренера: кто стал отцом ребенка

Юлия Липницкая (Фото: РИА Новости/Павел Лисицын)
Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая тайно стала матерью во второй раз. Фигуристка успешно скрывала свою беременность даже от самых внимательных подписчиков. Кто стал отцом второго наследника спортсменки и что известно о ее супруге, проходящем службу в зоне проведения СВО, расскажет «Радио 1».
Новый возлюбленный Липницкой
Юлия Липницкая и Дмитрий Михайлов( соцсети Д.Михайлова)
Около трех недель назад чемпионка Олимпийских игр 2014 года в Сочи Юлия Липницкая стала мамой во второй раз. Отец ребенка — тренер фигуристки Александры Трусовой — Дмитрий Михайлов, что стало неожиданностью для поклонников чемпионки. Оказалось, что Юлия рассталась с Владиславом Тарасенко в этом году, а в июне вышла замуж за хореографа. Свадьба влюбленных прошла летом в престижном заведении на Рублевском шоссе, молодожены пригласили на торжество только самых близких людей.
«О личной жизни нового супруга Липницкой известно немногое. Так, в мае 2021 года Дмитрий делился с подписчиками, что сделал предложение руки и сердца фигуристке Екатерине Пушкаш. Спортсменка ответила ему «да», однако до бракосочетания, похоже, дело не дошло, хоть в 2022-м они еще были вместе», — говорится в публикации StarHit.
Предполагается, что Михайлов изменил планы на личную жизнь после того, как поработал на одном катке с Липницкой. Так, их служебный роман завершился свадьбой.
Бывший муж и дочь Юлии Липницкой
Юлия Липницкая (Фото: РИА Новости/Владимир Песня)
Фигурист Владислав Тарасенко, являющийся бывшем мужем спортсменки, в настоящее время находится на СВО. Тарасенко и Липницкая вместе тренировалась в группе Этери Тутберидзе. 27 июня 2020 года у пары родилась дочь Каталина. Осенью 2022 года Тарасенко был призван для прохождения службы для участия в СВО.
Экс-спортсмен служит в Запорожской области в качестве гранатометчика, пишут СМИ. Прежде информацию о том, что спортсмен был мобилизован, подтвердил Евгений Плющенко.
«Влад действительно подпал под мобилизацию. Сказал, что будет защищать Отечество. Связи напрямую с ним нет, общаемся через Юлю», — приводит слова фигуриста издание РИА Новости.
Липницкая работает тренером в академии Плющенко
При этом сам Плющенко опубликован пост, в котором заверяет, что спортсменка покинула команду до вынесения решения о дисквалификации.
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