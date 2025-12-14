Пережившего холокост русскоговорящего мужчину убили во время теракта в Сиднее

14 декабря 2025, 20:41

Фото: istockphoto/A_N

Русскоговорящий мужчина, переживший холокост, погиб во время теракта в Сиднее, прикрыв собой супругу. Об этом RT сообщил знакомый семьи.





По его словам, Александр и Лариса Клейтман прожили вместе около 50 лет. Во время нападения женщине удалось выжить, тогда как пули попали в Александра.





«Лариса в большом потрясении. Александр маленьким выжил в холокосте, но в итоге погиб в мирной Австралии», — говорится в материале RT.