Пережившего холокост русскоговорящего мужчину убили во время теракта в Сиднее
Русскоговорящий мужчина, переживший холокост, погиб во время теракта в Сиднее, прикрыв собой супругу. Об этом RT сообщил знакомый семьи.
По его словам, Александр и Лариса Клейтман прожили вместе около 50 лет. Во время нападения женщине удалось выжить, тогда как пули попали в Александра.
«Лариса в большом потрясении. Александр маленьким выжил в холокосте, но в итоге погиб в мирной Австралии», — говорится в материале RT.
Александр родился в Одессе. В 1941 году его семье удалось эвакуироваться, детство он провёл в Кемеровской области, позже переехал во Львов. После распада СССР супруги эмигрировали в Австралию.