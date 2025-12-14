Стало известно о задержании нескольких человек после теракта в Австралии

14 декабря 2025, 18:06

Двух мужчин задержали после стрельбы на пляже в Сиднее

Фото: iStock/AlexRaths

Еще двоих подозреваемых задержали после стрельбы на пляже Бонди в Сиднее. Об этом пишет газета The Sydney Morning Herald.