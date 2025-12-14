Стало известно о задержании нескольких человек после теракта в Австралии
Еще двоих подозреваемых задержали после стрельбы на пляже Бонди в Сиднее. Об этом пишет газета The Sydney Morning Herald.
Задержание и обыски проводились в доме, который находится в районе Бонниригг на юго-западе города. Полиция предполагает, что им владеет один из стрелявших. На место выезжали сотрудники отряда по борьбе с беспорядками штата Новый Южный Уэльс.
Напомним, нападение произошло 14 декабря около 18:00. Двое вооруженных мужчин открыли огонь по людям во время празднования Хануки. В результате теракта погибли 12 человек, еще 29 пострадали.
Одного из нападавших застрелили на месте, второй получил ранение, а третий предполагаемый преступник сам сдался стражам порядка.
