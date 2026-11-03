Переживший 28-минутную остановку сердца мужчина рассказал о своих ощущениях
57-летний австралиец Филл Здыбель выжил после остановки сердца, которая длилась почти полчаса. Об этом сообщает Gazet Express.
Инцидент произошёл во время товарищеского баскетбольного матча — мужчине стало плохо, и его сын вызвал скорую. Среди зрителей оказалась медсестра, которая сразу начала оказывать помощь.
По словам Здыбеля, в какой-то момент ему показалось, что душа отделяется от тела: он будто поднялся к потолку и наблюдал сверху за происходящим. В материале уточняется, что сердце австралийца остановилось на 28 минут. В больнице мужчина провёл без сознания три дня, в один из них ему сделали операцию.
Пациент выжил. Своим спасением он называет хорошую физическую форму и «баскетбол» — если бы австралиец потерял сознание в одиночестве, всё бы закончилось трагично. После случившегося Здыбель уверен, что каждый должен уметь оказывать первую помощь при остановке сердца.
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