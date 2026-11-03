Переживший 28-минутную остановку сердца мужчина рассказал о своих ощущениях

03 ноября 2026, 02:59

Австралиец рассказал, что ему привиделось во время 28-минутной остановки сердца

Фото: iStock/Augustas Cetkauskas

57-летний австралиец Филл Здыбель выжил после остановки сердца, которая длилась почти полчаса. Об этом сообщает Gazet Express.