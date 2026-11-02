В Москве задержали подозреваемую по делу о жестоком убийстве таксистки из Махачкалы

02 ноября 2026, 23:30

В аэропорту Домодедово задержали подозреваемую по делу об убийстве женщины в Дагестане

Фото: iStock/Apriori1

В московском аэропорту Домодедово полицейские задержали ещё одну подозреваемую по делу о жестоком убийстве таксистки в Дагестане. Об этом в Telegram-канале «КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА» сообщила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева.





Напомним, что тело 34-летней Динары обнаружили в понедельник. Женщина исчезла ещё 30 октября после того, как выехала из дома в Махачкале на автомобиле Volkswagen Polo. Отправив сына в садик, Динара предупредила родных, что едет на заказ. Больше на связь она не выходила.





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«За трое суток мои коллеги из УУР МВД Дагестана прошли путь от заявления мамы пропавшей Динары до задержания подозреваемых. Отработали всех — мужей, подруг, знакомых, машины, маршруты», — рассказала Гариева.