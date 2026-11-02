В Москве задержали подозреваемую по делу о жестоком убийстве таксистки из Махачкалы
В аэропорту Домодедово задержали подозреваемую по делу об убийстве женщины в Дагестане
В московском аэропорту Домодедово полицейские задержали ещё одну подозреваемую по делу о жестоком убийстве таксистки в Дагестане. Об этом в Telegram-канале «КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА» сообщила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева.
Напомним, что тело 34-летней Динары обнаружили в понедельник. Женщина исчезла ещё 30 октября после того, как выехала из дома в Махачкале на автомобиле Volkswagen Polo. Отправив сына в садик, Динара предупредила родных, что едет на заказ. Больше на связь она не выходила.
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«За трое суток мои коллеги из УУР МВД Дагестана прошли путь от заявления мамы пропавшей Динары до задержания подозреваемых. Отработали всех — мужей, подруг, знакомых, машины, маршруты», — рассказала Гариева.Ранее правоохранители задержали бывшего супруга погибшей Акифа и его друга. Вероятнее всего, Акиф спланировал убийство из ревности — он не смирился с новым замужеством женщины. Установлено, что подозреваемые привлекли тракториста к захоронению тела: его убедили выкопать яму на окраине посёлка Новый Хушет якобы под наружный туалет.
Кроме того, в преступлении была замешана еще одна гражданка. Гариева пояснила, что задержанная в аэропорту Домодедово уроженка Смоленской области является знакомой Акифа. Именно она связалась с Динарой и сделала заказ, который стал для таксистки смертельной ловушкой. Сейчас сотрудники управления уголовного розыска МВД Дагестана готовят необходимые документы и в ближайшие часы вылетят в Москву, чтобы этапировать задержанную в республику.