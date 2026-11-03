В Петербурге при столкновении автобуса и легковушки пострадали четыре человека
В Московском районе Петербурга при столкновении автобуса и легкового автомобиля четыре человека получили травмы. Об этом сообщили в канале «МЧС Санкт-Петербурга» на платформе MAX.
Авария произошла поздно вечером 2 ноября на площади Конституции. Известно, что все четверо пострадавших — женщины. Их уже госпитализировали в медицинские учреждения. Для ликвидации последствий ДТП от МЧС привлекли 10 человек и две единицы техники. Более подробной информации о случившемся пока не поступало.
Ранее «Радио 1» передавало, что в московском аэропорту Домодедово полицейские задержали ещё одну подозреваемую по делу о жестоком убийстве таксистки в Дагестане. Правоохранители раскрыли жестокое и спланированное преступление за три дня, несмотря на тщательные попытки убийцы и его сообщников замести следы.
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