Переживший покушение в Киеве журналист Садыков скончался

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Казахстанский журналист Айдос Садыков, на которого было совершено покушение в Киеве, скончался, об этом сообщила его супруга Наталья на своей странице в социальной сети.
Напомним, 18 июня В Киеве группа неизвестных обстреляла автомобиль, в котором находились Айдос и Наталья. Установить личности стрелков пока что не удалось, однако в покушении подозреваются двое граждан Казахстана.
Садыков являлся оппозиционером и находился на Украине в статусе беженца.
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«Айдос Садыков ушел от нас сегодня в 03.00 по Киеву (совпадает с московским — ред.). Мой обожаемый муж, отец наших троих детей, великий сын казахского народа... 13 дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось», — написала супруга журналиста.
Садыков являлся оппозиционером и находился на Украине в статусе беженца.
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Евгения Парфентьева