Пермячка потеряла маточную трубу в попытках доказать врачам свою беременность
23-летняя жительница Перми лишилась маточной трубы. Как пишет 59.RU, месяц девушка пыталась убедить врачей, что у нее внематочная беременность.
Первые анализы ХГЧ показали отрицательный результат, а вскоре у женщины началась менструация, из-за чего медики отправили её домой. Однако тесты на беременность становились всё ярче, а кровотечение не прекращалось неделю. После обращения в стационар девушке поставили диагноз «самопроизвольный выкидыш» и выписали, но в частной клинике заподозрили внематочную беременность и вызвали скорую.
Диагностическая лапароскопия подтвердила диагноз — эмбрион развивался в правой трубе. Пациентке удалили трубу и кисту яичника. Она рассказала, что морально готовилась к такому исходу, но призналась, что тяжело переживает потерю в 23 года.
По словам россиянки, после операции врач сообщила, что лаборатория допустила ошибку при анализе крови. Похожая ситуация произошла и с другой жительницей Перми. Причиной внематочной беременности стал ротавирус, которым девушка заболела до имплантации эмбриона.
