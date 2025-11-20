Школьников рвало кровью после отравления неизвестным газом в краснодарской школе
В краснодарской школе № 104 трое семиклассников госпитализированы после того, как на уроке биологии надышались неизвестным газом. У детей началась рвота с кровью, диарея и обмороки.
Как сообщает Telegram-канал Kub Mash, резкий запах появился ещё при входе в класс: один ребёнок потерял сознание прямо на месте. Когда ученики жаловались на тошноту и головокружение, педагог велела им продолжать писать, а затем открыла окно.
Руководство школы и прокуратура осмотрели кабинет. Завуч обвинила девушек — по её словам, они смешивали газ из двух дезодорантов, позже заявив, что запах был похож на дихлофос. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о халатности, а директор школы отказался давать комментарии.
