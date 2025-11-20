В российском подъезде ребёнок провалился в четырёхметровую ледяную ловушку
В Щекинском районе Тульской области произошёл несчастный случай с подростком. Пятиклассник упал в затопленный подвал с высоты четыре метра. Об этом сообщает издание Myslo.
ЧП случилось в посёлке Первомайский. Мальчик зашёл в подъезд многоквартирного дома, где живёт его друг. В недостаточно освещённом помещении ребёнок не разглядел открытый технологический люк, который вёл в подвал. Школьник оступился и провалился вниз.
Шум привлёк внимание жильцов дома. Они вышли из квартир и, услышав звуки из шахты подвала, посветили туда фонариком. Освещение помогло им обнаружить ребёнка. Мальчик стоял в ледяной воде, которая доходила ему до пояса.
Очевидцы попытались самостоятельно вытащить пострадавшего, но их усилия не увенчались успехом. Тогда они оперативно связались со службами спасения. Спасатели прибыли через сорок минут и извлекли мальчика из подвала.
