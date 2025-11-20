В российском подъезде ребёнок провалился в четырёхметровую ледяную ловушку

20 ноября 2025, 11:52

В Тульской области спасатели эвакуировали школьника из затопленного подвала

Фото: Istock/Martins Vanags

В Щекинском районе Тульской области произошёл несчастный случай с подростком. Пятиклассник упал в затопленный подвал с высоты четыре метра. Об этом сообщает издание Myslo.