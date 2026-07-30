В Кузбассе незнакомец жестоко избил женщину в магазине
Житель поселка Зеленогорский Крапивинского муниципального округа получил административное наказание после конфликта с посетительницей магазина, который закончился дракой. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кузбасса.
По данным ведомства, инцидент произошел между 36-летним мужчиной и 39-летней женщиной. Во время словесной перепалки посетитель несколько раз ударил свою оппонентку.
После сообщения о происшествии на место незамедлительно прибыл участковый уполномоченный полиции. Мужчину задержали и доставили в отдел МВД России по Крапивинскому муниципальному округу.
В полиции также прокомментировали появившиеся в социальных сетях сообщения о том, что нападавший якобы избежал ответственности. В ведомстве заявили, что его действиям была дана правовая оценка сразу по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях.
Как уточняет Сiбдепо, за мелкое хулиганство мировой суд назначил нарушителю 10 суток административного ареста. Кроме того, по статье о побоях, с учетом результатов судебно-медицинской экспертизы, мужчина был оштрафован на пять тысяч рублей.
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