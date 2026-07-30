В Кузбассе незнакомец жестоко избил женщину в магазине

30 июля 2026, 19:05

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Житель поселка Зеленогорский Крапивинского муниципального округа получил административное наказание после конфликта с посетительницей магазина, который закончился дракой. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кузбасса.