Вор в законе Вася Бандит госпитализирован в тяжелом состоянии из СИЗО

25 июля 2025, 11:25

Гангстера Игоря Кокунова экстренно перевезли в больницу из СИЗО

Фото: Istock/maxim4e4ek

61-летний Игорь Кокунов, известный в криминальном мире как вор в законе Вася Бандит, был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение из СИЗО в тяжёлом состоянии. Об этом пишет «МК».