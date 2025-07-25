Вор в законе Вася Бандит госпитализирован в тяжелом состоянии из СИЗО
61-летний Игорь Кокунов, известный в криминальном мире как вор в законе Вася Бандит, был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение из СИЗО в тяжёлом состоянии. Об этом пишет «МК».
Кокунов находился в больнице СИЗО «Матросская Тишина», но днём 24 июля его состояние значительно ухудшилось. Мужчина с жалобами на слабость был оперативно переведён в другую больницу с подозрением на инсульт.
В криминальном мире Московской области Вася Бандит считался одной из наиболее значимых фигур. Его подозревали в причастности к вымогательствам, похищениям и грабежам. В 2020 году гангстера задержали по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии», но находясь под домашним арестом, Кокунов в 2022 году снял электронный браслет и скрылся за границей. Позднее его нашли на границе Черногории и Албании и экстрадировали в Россию.
Ранее сообщалось о самом загадочном преступлении СССР.
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