При теракте в «Крокусе» погибли женщина-кондитер с сыном, отца найти не удалось

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Женщина-кондитер и её 12-летний сын погибли в теракте в «Крокусе». Виктория и Артемий из Москвы появились в соответствующих списках. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В апреле подростку должно было исполниться 13 лет. Отмечается, что отца семьи Василия до сих пор найти не удалось, он считается пропавшим без вести.
Виктория работала директором магазина для кондитеров и была замужем дважды. От первого брака у неё осталось трое детей – Артемий и ещё две дочери. В браке со вторым мужем Василием она воспитывала их общую 6-летнюю дочь.
Ранее сообщалось, что семья из трёх человек пропала после теракта в «Крокусе». Последний раз Виктория Ченгаева, Василий Хозин и Артемий Шалаев выходили на связь из здания концертного зала.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Виктория работала директором магазина для кондитеров и была замужем дважды. От первого брака у неё осталось трое детей – Артемий и ещё две дочери. В браке со вторым мужем Василием она воспитывала их общую 6-летнюю дочь.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Екатерина Коршунова