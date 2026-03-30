Чеченские села окажутся в изоляции из-за обрушения дороги
В Чеченской республике из‑за неблагоприятных погодных условий обрушился участок основной дороги, ведущей в Шаройский район через село Дай. Об этом ТАСС рассказал глава муниципалитета Руслан Акаев.
В результате населенные пункты оказались отрезаны от транспортного сообщения. По словам чиновника, происходит сход горной массы — грунт смещается вниз, что создает серьезную угрозу дальнейших разрушений. Из‑за сложившейся ситуации село Дай сегодня фактически окажется в изоляции, предупредил Акаев.
Он также проинформировал, что уже направляется на место происшествия вместе со специалистами и необходимой техникой для оценки ситуации и организации восстановительных работ.
